El sionismo mata de hambre

Ramón Pedregal Casanova ||

Escritor. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE ||

“Hermanos míos / si no consigo decir correctamente / lo que quiero deciros / perdonádmelo, hermanos mios,/ estoy como algo ebrio, se me va un poco la cabeza / -no es culpa del raki- / por el hambre, tal vez.” Del poema: En el quinto día de la huelga de hambre. Autor: Nazim Hikmet.

El último recurso de defensa que queda a la Palestina prisionera del ente israelí del apartheid, es la huelga de hambre. El sionismo mata, es la ideología más destructiva y despreciable, declarado así en la ONU en 1975 en la Resolución 3379: “el sionismo es una forma de racismo y de discriminación racial”. Esos mismos racistas harían que desapareciese en 1991, tal y como han hecho con otros acuerdos del organismo. Pero no se tiene duda de lo que es por lo que hace, por más que la empresa sionista quiera que no quede escrito: el sionismo es una forma de racismo y de discriminación racial. Constituido como una empresa colonial dedicada a la ocupación de Palestina, se vió favorecida por los acuerdos entre potencias al final de la Segunda Guerra Mundial, ignorando los derechos del pueblo palestino.

Sólo desde 1967, la violencia sionista ha llevado a las 22 cárceles que ha creado en Palestina a 800.000 palestinos y palestinas. Desde 1948, se cuenta 1.000.000. La limpieza étnica de la empresa del apartheid ha expulsado a campamentos de refugiados en los países de alrededor y exiliados en el resto del mundo, entre 6 y 7.000.000 de palestinos y palestinas. El problema es la ocupación colonial, contraria al Derecho Internacional de los pueblos, condenada mil veces por los mismos gobiernos que han sido colonialistas occidentales, y comerciada con el sionismo.

Hoy la Sociedad de Prisioneros Palestinos da la cifra de 7.000 prisioneros en cárceles israelíes, hombres, mujeres, niños y niñas. Destacan 650 en las celdas del racismo que permanecen sin acusación ni juicio; 438 niños y niñas; y, 1.700 enfermos graves y sin atención médica. Sobre la desatención médica el sionismo carcelario tiene en su cuenta a 200 prisioneros muertos.

Desde el año 2.000 los sionistas han venido secuestrando a 700 niños y niñas por año, excepto en los años 2.015 y 2.016 en que han superado la cifra de los 2.100 niños y niñas prisioneros cada año.

De esos 7.000 hay:

1.200 enfermos,

34 discapacitados,

21 tienen cáncer,

hay otros tantos con hepatitis,

17 tienen problemas graves de corazón,

19 permanecen detenidos en el hospital de Ramla,

330 son prisioneros capturados en la Franja de Gaza,

680 son de Jerusalén y de los territorios que formaban Palestina en 1948,

6.000 son de Cisjordania,

y 34 son de otras nacionalidades árabes.

Entre los prisioneros y prisioneras hay 600 detenidos administrativos,

350 niños y niñas, de los que 50 están sin juicio y en detención administrativa,

y 270 de éstos están condenados a decenas de años de cárcel.

Desde 1967 han muerto en prisión 210 prisioneros y prisioneras,

por torturas 72,

por falta de cuidados médicos 57,

asesinados inmediatamente después de su captura 74,

a 7 prisioneros les han disparado mientras estaban detenidos.

Hay 9 prisioneros que llevan más de 30 años, el más antiguo es Karim Younes,

21 prisioneros llevan más de 25 años,

una gran cantidad llevan más de 20 años,

29 fueron encarcelados antes de los Acuerdos de Oslo, en 1994, y el régimen israelí se negó a liberarlos en la cuarta entrega de la operación para reactivar las negociaciones en 2013.

Los sionistas han encarcelado a 13 diputados del consejo Legislativo Palestino,

4 de ellos han sido capturados y puestos bajo detención administrativa.

Entre los prisioneros en huelga de hambre se encuentra Samer al-Issawi, que ya hizo la huelga de hambre de mayor duración del mundo.

El ente israelí del apartheid, la empresa que no se atiene a las Resoluciones de la ONU, ni a los acuerdos de Ginebra, ni a los mandatos de los Tribunales Internacionales, el que crea su propia ley al margen de todos los países, se encuentra ahora con la Resistencia de Palestina prisionera, con la denuncia más humana de su carácter antihumano. En las cárceles se ha levantado el Movimiento del Hambre, palestinos y palestinas de todas las ideologías se han unido como nunca en la exigencia de que sean respetados los Derechos Humanos, comunicación con el exterior, abogados, juicios justos, atención médica, libertad inmediata de los enfermos, cuidado de los niños y las niñas…

“Tened presente el hambre: recordad su pasado / turbio de capataces que pagaban en plomo. / Aquel jornal al precio de la sangre cobrado, / con yugos en el alma, con golpes en el lomo. / El hambre paseaba sus vacas exprimidas, / sus mujeres resecas, sus devoradas ubres, / sus ávidas quijadas, sus miserables vidas / frente a los comedores y los cuerpos salubres. / Los años de abundancia, la saciedad, la hartura, / eran sólo de aquellos que se llamaban amos. / Para que venga el pan justo a la dentadura / del hambre de los pobres aquí estoy, aquí estamos. / Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente, / los que entienden la vida por un botín sangriento:/ como los tiburones, voracidad y diente, / panteras deseosas de un mundo siempre hambriento. / …”

Del poema: El hambre. Autor: Miguel Hernández.

Y por haber reclamado los mínimos Derechos Humanos los carceleros israelíes han emprendido un nuevo castigo sobre los y las huelguistas, (hasta ahora se dan cifras de 1.700 y va aumentando el número, ayer se sumaron 60 más en una cárcel, 40 en otra, y hoy 25 en la prisión de Ramón). Están incomunicados, en el primer día les quitaron sus objetos personales y la ropa, en celdas de castigo, cambiándolos a prisiones lejanas, en viajes que buscan destruir su resistencia por las condiciones de debilidad en que se encuentran, sin luz en las celdas minúsculas y llenas de humedad e insectos, en jaulas al aire,…

“Pasado el frío es el silencio, / Ese huraño silencio de la noche / que levanta su cresta de iguana negra. / Pero no duermo. En la ciudad / Hay varios compañeros declarados / En huelga de hambre. /…” Del poema: Huelga de hambre. Autor: Juan Bañuelos. (El poeta Juan Bañuelos falleció el pasado 30 de Marzo del año en que estamos, 2017).

Netanyahu, el representante del apartheid, en su desesperación por aplastar la Resistencia palestina, ha exigido a la Autoridad Palestina que deje de dar ayuda económica a las familias de los prisioneros y prisioneras, ayuda sin la que no podrían mantenerse. El sionismo quiere matar de hambre fuera de sus cárceles, y dentro de ellas ya lo intenta.

La población palestina se ha echado a las calles en defensa de sus héroes prisioneros. Madres, padres, hermanos y hermanas, y ciudadanos y ciudadanas en diversos países del mundo se han puesto en huelga de hambre para que la voz de los prisioneros, el grito reclamando Derechos Humanos, se haga oir. Hay concentraciones de solidaridad en las ciudades de los cinco continentes. En apoyo de los prisioneros de la dignidad también se hace necesario que la protesta mueva a los gobiernos, a los parlamentos, a las organizaciones de todo tipo. El ente del apartheid no puede ponerse por encima del Derecho de los pueblos, de lo contrario, si el Derecho Internacional no sirve, los pueblos estarán, estamos, bajo la amenaza de los renovados planes del racismo.

Hay una obligación política, ética, moral que nos atañe a todos y todas. Por eso la Resistencia de Palestina prisionera se nos convierte en símbolo de lo mejor de la Humanidad. El pueblo palestino vencerá.

“… / Escribe en el comienzo de la primera página / que no aborrezco a nadie, / ni a nadie robo nada. / Mas, que si tengo hambre, / devoraré la carne de quien a mí me robe. / ¡Cuidado, pues! / ¡Cuidado con mi hambre, / y con mi ira!.” Del poema: Carnet de identidad. Autor: Mahmud Darwish.

Difunde, manifiéstate, súmate al BDS.

Huelga General en Palestina en apoyo a los prisioneros

La Agencia de Noticias Palestina comunica que: “Se ha declarado una huelga general en todas provincias de Palestina en apoyo a los prisioneros y prisioneras en huelga de hambre indefinida.

En horas de madrugada la Resistencia palestina ha cortado con cadenas la carretera principal que conduce a la ciudad de Jalazoun, la carretera adyacente que va al campo de refugiados de Kalandia sur, la carretera que va a la ciudad de Birzeit, así como otras tantas que conducen al resto de ciudades. La huelga se ha declarado además en el transporte público, han cerrado las tiendas en Ramallah, han cerrado todas las universidades y todos los centros educativos de secundaria, los servicios de salud, las instituciones gubernamentales… Hay marchas de apoyo a los prisioneros por parte de toda la población en las ciudades de los territorios ocupados.

La huelga general de toda la ciudadanía en Palestina es la respuesta solidaria al llamamiento del Comité Nacional de apoyo a los prisioneros y prisioneras.

La movilización estará activada tanto a nivel interno como de los países árabes, europeos y demás continentes, invitando a la defensa de los Derechos Humanos a la población en general y a las organizaciones de solidaridad.

Desde la noche pasada el compromiso con la huelga se ha hecho notar al entrar en una nueva fase tras diez días sin comer los prisioneros y prisioneras. También desde los altavoces de las mezquitas se llama a la población palestina a sostener el apoyo como un refuerzo nacional a los héroes en su lucha.

La Oficina de Información del gobierno en la Franja de Gaza anunció el miércoles que el Comité de gestión de la huelga apoya la huelga general de hoy jueves de las instituciones gubernamentales.

Los prisioneros palestinos y las prisioneras palestinas exigen el fin de las políticas de aislamiento, el fin de la Detención Administrativa.”

En el comunicado se pide a los pueblos, a las gentes éticas y solidarias, que nos agrupemos en torno a la causa de los prisioneros y prisioneras de Palestina en las cárceles del ente israelí del apartheid; con lo que, si nuestra acción rompe la barrera de silencio, o en otros casos se hunde el opinionismo aséptico de la tropa periodística servidora de Israel, y hacemos valer los Derechos de Palestina prisionera, ésta sabrá del afecto y la lucha que se lleva a cabo en el mundo por los y las que luchan en primera línea contra el colonialismo. Su triunfo en ésta batalla de los estómagos vacios, es también el nuestro.

Se empiezan a escuchar en todo el mundo las reclamaciones de Palestina prisionera

“Sobre las cenizas de la Nakba. La tierra que fue Palestina, 1947.”

“Los informes sobre los pueblos palestinos que recopilaron los servicios de inteligencia de la Haganá, la resistencia clandestina judía, durante la época del Mandato Británico de Palestina, son una lectura fascinante. Los agentes de inteligencia de esta organización redactaron informes sobre cada uno de los pueblos palestinos, un millar en total. Este proceso de registro se puso en marcha en 1940 y se prolongó durante siete años. Cada uno de estos informes contenía la información más detallada que se pudiera recabar, desde los nombres de las familias más importantes a la profesión y la filiación política de la mayoría de los habitantes, desde la historia del pueblo a la calidad de la tierra, incluían descripciones de los edificios públicos y se especificaba incluso qué frutos daban los árboles de los huertos que se solían plantar en los alrededores de los pueblos.

Son una fuente de información muy valiosa, sobre todo porque demuestran hasta qué punto los sionistas estaban preparados para apoderarse de Palestina. Los informes incluyen fotografías aéreas de cada población y de su entorno, e indican la ubicación de los puntos de acceso, además de evaluar la riqueza y el número de armas de que disponían los hombres y los jóvenes del lugar.”

Del libro: Los palestinos olvidados. Autor: Ilan Pappé. Traducción: Jaime Blasco Castiñeyra. Editorial Akal.

En todo el mundo se empezó a escuchar el 17 de Abril, como un acto de voluntad propia las reclamaciones de Palestina prisionera, y consecuentemente a extenderse la denuncia del régimen israelí del apartheid.

Ya se sabe de concentraciones de solidaridad en los cinco continentes. Ese mundo occidental de gobiernos que pretenden dar imagen de pulcritud empieza a tener delante, sobre la mesa en la que hacen acuerdos, negocios, leyes, llegando desde las calles y plazas de cada ciudad, la reclamación social para que pongan en marcha sus fuerzas diplomáticas, políticas, económicas y demás, exigiendo a Israel el cumplimiento de los Derechos Humanos en sus cárceles, y cumplan con la obligación que les corresponde de hacer respetar la dignidad y la justicia que asiste legalmente a los prisioneros y prisioneras de nacionalidad palestina. De lo contrario los responsables sionistas deberán responder por sus crímenes ante la justicia internacional como potencia colonial.

La Huelga de Hambre por la Dignidad y la Libertad, como la llaman los prisioneros y prisioneras de Palestina, se afianza en Jerusalén, Cisjordania y Gaza, y hoy viernes es un día que están previstas manifestaciones y concentraciones en calles, plazas y centros de oración. Palestina prisionera ha unido a todas las corrientes palestinas y conduce la lucha por la libertad.

Su plataforma de lucha tiene reivindicaciones que forman el cuerpo de los Derechos Universales más básicos, quizás porque el derecho del pueblo palestino a su libertad forma parte de los principios de justicia e igualdad que asisten a cada pueblo y que cada gobierno declara defender.

No hace falta decir que esos que viven oprimiendo a otros son los que están más interesados en marginar los Derechos de la ciudadanía en cualquier lugar, y conducen sus esfuerzos a borrar violentamente, allí donde se de, el mundo en mejoría constante.

Entre las reivindicaciones de los prisioneros y las prisioneras de Palestina destacan la anulación de la “detención administrativa”, los encarcelamientos sin acusación ni juicio, sin derecho a ninguna defensa, el fin de la prohibición de las visitas familiares, la liberación inmediata de los prisioneros y prisioneras en estado de gravedad, la atención médica, … Semejantes formas de gobierno sólo se dan bajo una autoridad que tiene legalmente establecida la tortura, eso es el régimen israelí, el régimen del apartheid, el régimen de la segregación racial, el de la ocupación colonial, el mismo que es acusado de crímenes de Lesa Humanidad en los Tribunales Internacionales.

Como reacción a la huelga de hambre, el gobierno sionista ha emprendido una carrera represiva de grandes dimensiones y extremadamente peligrosa por llevar más al límite la vida de los prisioneros y prisioneras de Palestina: encierra a los dirigentes del Comité de Huelga en celdas de castigo, trasladan de cárcel a los y las prisioneras, les impiden o prohiben toda comunicación con el exterior, así sean familiares y abogados, les roban sus pertenencias personales, les quitan el agua y la sal que tomaban durante la huelga, las tropas especiales del régimen israelí han asaltado las cárceles y celda por celda han ido entrado golpeando salvajemente a las y los prisioneros, han causado ya varios heridos de gravedad de los que se sabe únicamente que han sido trasladados a zonas de hospitalización con los que tampoco se puede comunicar. También ha salido de las cárceles por filtraciones, que les han impuesto sanciones económicas, multas.

Las organizaciones de defensa de los prisioneros han presentado la reclamación de permisos de visitas ante el tribunal supremo del régimen del apartheid y el Comité Internacional de la Cruz Roja se dispone a realizar visitas a las cárceles. Debemos esperar noticias.

Las manifestaciones pacíficas masivas en Palestina han sido atacadas por fuerzas militares con disparos de fuego real y gases lacrimógenos causando heridos y detenidos entre manifestantes y comerciantes que se negaban a abrir sus establecimientos.

El sionismo, en su intento de romper la huelga de hambre y el apoyo de la población palestina a sus prisioneros y prisioneras, ha fracasado rotundamente en Palestina. Además, aunque la prensa occidental en general oculte lo que ocurre en Palestina, se ha conocido la solidaridad con los prisioneros y prisioneras de los profesionales de la judicatura en EEUU, abogados y estudiantes de derecho, y en numerosas ciudades de EEUU hay concentraciones y manifestaciones a favor de Palestina. En las capitales europeas no han cesado desde el comienzo de la huelga de hambre las manifestaciones de solidaridad, y los parlamentarios de la Izquierda Unitaria Europea han hecho un llamamiento a los parlamentos y gobiernos de los países respectivos y el mundo en general para que se solidaricen y apoyen la justicia y la libertad para los prisioneros y prisioneras de Palestina.

Es el mejor momento para la solidaridad con el pueblo palestino.

El Comité Nacional acaba de anunciar que otros 100 prisioneros se han sumado a la huelga de hambre indefinida.

Ante la imposibilidad de romperla el régimen del apartheid israelí ha cortado las comunicaciones telefónicas de las prisiones y su entorno, todas excepto una se encuentran en territorio del ente israelí. El aislamiento de los huelguistas no había impedido que otros prisioneros y prisioneras comunicasen con el exterior de forma clandestina, y al no poder localizar los móviles han decidido bloquear el espacio radio eléctrico, lo que tan sólo pueden hacer con la colaboración de EEUU.

Los carceleros han quitado a los y las huelguistas el agua y la sal que tomaban, y la debilidad ha conducido a que cierto número de prisioneros sufran desvanecimientos y complicaciones en diversos órganos.

Las continuas movilizaciones en favor de los prisioneros y prisioneras están siendo perseguidas por el ejército de ocupación causando numerosos heridos y detenidos en Jerusalén y Cisjordania.

En la última manifestación en Jerusalén las fuerzas sionistas han detenido a 13 periodistas.

En los ataques a las manifestaciones en toda Palestina y en los asaltos a las viviendas de la población palestina, además de armas de fuego y gases lacrimógenos, emplean “bombas malolientes”, elaboradas a partir de defecaciones, aguas residuales, que impregnan todo de un olor putrefacto fortísimo.

Por último, un grupo de parlamentarios belgas ha propuesto a Marwan Barghouthi, parlamentario palestino, uno de los dirigentes de la Huelga por la Dignidad y la Libertad, condenado a 4 cadenas perptuas, como Premio Noble de la Paz.