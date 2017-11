Marta Rovira, una farsante que juega con la violencia y la muerte. O prueba lo que dice, o a la cárcel

Francisco Frutos Gras ||

Ex Secretario general del PCE ||

Marta Rovira es la Secretaria General de ERC. Se entiende, por tanto, que habla en nombre de esta organización y no sólo a título personal. Y si no es así, que ERC lo desmienta y haga lo mínimo que debe hacer cuando una energúmena dice falsedades que pueden costarnos caras: dimitirla de forma fulminante.

No han tenido bastante con el trágico culebrón de mentiras, falsedades, movilizaciones a lo nazi, y provocaciones de todo tipo, dividiendo a la ciudadanía por una quimera irreal, falsa y demagógica y produciendo graves enfrentamientos sociales, humanos, familiares y de todo tipo, de los que costará salir, que ahora se atreven a poner el listón de la ignominia política en lo más alto: que no han declarado en serio la república porque hubiera habido un baño de sangre.

Para mí, que no he creído ni un momento lo más mínimo de su ficción y que la he denunciado, intentando abrir los ojos a muchos engatusados, me es difícil creer que personajes como la tal Marta Rovira sea capaz de decir barbaridades tales. Ella y personajillos que gozan de privilegios económicos y prebendas de todo tipo en sus funciones políticas, que hablan y vociferan lo que les da la gana contra todo y todos al tiempo que acusan al Estado de autoritario y franquista, que son capaces de llamar fascistas y franquistas a los que no aceptamos o que desmentimos sus mentiras y fechorías, en vez de constatar el fracaso de su aventura nazional -secesionista tengan aún la indecencia moral y política de continuar por el mismo camino, aumentando el tono de sus embustes con la peligrosa acusación de que han evitado un baño de sangre con su renuncia.

¿Han denunciado ya las autoridades y el gobierno ante los juzgados a esta farsante por tan graves acusaciones y para que las pruebe? Si no lo han hecho, ¿a qué esperan

(Viernes, 17 de Noviembre de 2017).

Y, mientras inventan una república de cartón, siguen los mismos problemas en España y en el mundo: recortes, enfrentamientos, hambre, dolor, miseria y guerra

El domingo, varias pateras escupieron en las costas de Murcia más de 400 personas exiliadas de su tierra; el mayor número en un solo día en esta Comunidad, a la que diariamente llegan decenas. Parecidas situaciones viven las costas andaluzas y canarias y ya no digamos las italianas y griegas.

Y hoy, en la rica Austria de la “rica”, “civilizada” y “humanista” Europa se ha suicidado un niño refugiado afgano de 11 años, que vivía en un albergue y se tenía que ocupar de seis hermanos. El trágico éxodo de millones de refugiados, muchos de ellos niños, en busca de acogida en la Europa de la “riqueza”, el “bienestar” y el derroche, con miles de víctimas ahogadas en el Mediterráneo y otros centenares de miles hacinados en campos de internamiento, tiene unas causas muy conocidas y muy silenciadas en nuestro mundo occidental de la “abundancia”: el saqueo y la rapiña de los ricos, de los países y grupos económicos, financieros, fabriles y extractivos de materias primas, cuyo objetivo egoísta es acumular riqueza aunque sea a costa de provocar guerras con la consiguiente muerte y destrucción y la miseria de millones de seres humanos.

O sea, que fíjense ustedes los problemas que tenemos en el mundo mientras debatimos sobre una república de cartón.

Y pasando a la situación en España, mientras el país está ensimismado, preocupado y hasta encogido por la deriva aventurera que ha ido tomando en unos pocos años el mal llamado “problema catalán”, azuzado por el secesionismo independentista, tanto el de los separatistas de viejo cuño, siempre en flagrante minoría, como el de los reconvertidos secesionistas de CDC, que buscan encubrir sus políticas neoliberales, de recortes sociales y corruptas, con el espejismo del futuro paraíso catalán independiente, el gobierno del PP sigue nadando en sus propias corrupciones, en sus recortes y reformas laborales y en su inoperancia política. Y las políticas conservadoras de fondo, practicadas por unos y otros, perduran.

La única forma de acabar con esta situación aquí y en el mundo está escrita en los anales de las mejores elaboraciones, movilizaciones y luchas del movimiento obrero. Basta con saber analizar, aprender y practicar. Nadie dice que sea fácil y rápido, pero como es imprescindible debe hacerse.

En España, Catalunya incluida, no faltaría más, eso significa recrear la izquierda, fortalecerla, organizarla y movilizarla, con un programa político básico, claro y concreto. La actual “izquierda” está muy lejos de ser útil para esta tarea. Si somos capaces de avanzar aquí contribuiremos a que se avance en Europa, que tiene una izquierda de parecidas debilidades que la nuestra.

(Lunes, 20 de Noviembre de 2017).